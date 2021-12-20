Москвичи смогут оформить единый читательский билет в библиотеки столицы на портале mos.ru

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Функция по оформлению единого читательского билета во все столичные библиотеки появилась на сайте мэра и правительства Москвы. Об этом в понедельник сообщили на портале.

"На портале мэра и правительства Москвы mos.ru появился новый полезный сервис. С его помощью можно оформить онлайн единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги в любых городских библиотеках, а также пользоваться всеми возможностями сервиса "Библиотеки Москвы", - говорится в сообщении.

Раньше для получения читательского билета нужно было лично посетить одну из библиотек.

"Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета - единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис "Библиотеки Москвы" для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален. После появилась электронная версия читательского билета, ее удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате", - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Для оформления единого читательского билета необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. С помощью билета москвичи получат доступ к фондам всех городских библиотек, в которых в общей сложности насчитывается свыше 14 млн изданий.

"Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.