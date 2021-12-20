Роспотребнадзор провел более 20 тыс. консультаций по вопросам профилактики ВИЧ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора провели 20 669 консультаций на горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в период с 25 ноября по 3 декабря. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Всего специалистами ведомства было проведено 20 669 консультаций, из них по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции - 4 180 консультаций, консультирования и обследования на ВИЧ-инфекцию - 3 681, этиологии ВИЧ-инфекции, механизмов передачи возбудителя, условий заражения, восприимчивости, групп риска - 3 433", - говорится в сообщении.

2 250 консультаций касались клинических проявлений ВИЧ-инфекции, 2 482 - эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России и мире. 1 741 обращение затрагивало вопросы получения медицинской помощи и лечения, еще 1 087 обращений касались ВИЧ-инфекции у беременных женщин.

"Субъекты также представили информацию о количестве обученных лиц из декретированных контингентов по профилактике ВИЧ-инфекции - 378 312 человек", - сообщает Роспотребнадзор.