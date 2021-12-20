Эксперты Уральского НОЦ приняли к разработке 27 технологических проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Уральский научно-образовательный центр (НОЦ) принял к разработке 27 проектов, в которых нуждаются предприятия Курганской, Свердловской и Челябинской областей, сообщил ТАСС директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров.

"В программе нашего НОЦ заложена возможность формирования перспективных проектов, в этом году мы воспользовались этой возможностью. Мы собрали предприятия и их просьбы, собрали наши университеты и научные институты и сформировали 27 предложений - 27 перспективных технологических проектов", - сказал Манжуров.

Большая часть проектов касается разработки новых перспективных материалов и технологий. Их защита состоится в декабре.

Курганский госуниверситет, пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, предлагает предприятием технологии связанные с химией, биохимией, медицинской химией и биомедициной. Запрос на разработку таких технологий в регионе существует, так как в Кургане располагаются две крупные фармкомпании, которым также может быть интересна проблематика этих исследований. При этом, отмечают в вузе, работу планируется расширять и на проекты, связанные с машиностроением.

У предприятий в регионе есть спрос на новые материалы и технологии. "Разработка новых материалов и технологий - перспективное направление, которое позволяет в долгосрочной перспективе снизить затраты на производство и повысить качество продукции. "Вездеходы "Бурлак" уже сейчас совместно с КГУ разрабатывают технологические процессы. Уверен, что наши ученые способны найти интересные решения в области машиностроения", - сказал ТАСС коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.