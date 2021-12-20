В Приморье в 2022 году откроют 13 ФАПов и амбулаторий

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья планируют весной 2022 года открыть в муниципалитетах края восемь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и пять амбулаторий. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В этом году в рамках федеральной программы модернизации первичного звена в Приморье возведены еще 13 новых медицинских объектов - восемь ФАПов и пять амбулаторий. Они примут первых посетителей весной 2022 года", - говорится в сообщении.

В этом году лицензии на осуществление медицинской деятельности получили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, они введены в эксплуатацию. Всего в регионе действуют 379 ФАПов и 49 врачебных амбулаторий.

Более 65% поликлиник края участвуют в проекте "Бережливая поликлиника", становятся более комфортными для пациентов и медицинского персонала. Эта работа ведется по нацпроекту "Здравоохранение". В проект включены 78 поликлиник и их структурных подразделений, в том числе 42 медицинских организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям.

Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.