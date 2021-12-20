В Находке парк скорой помощи пополнили 10 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Парк скорой помощи в Находке пополнился 10 автомобилями. ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что это первая поставка автомобилей скорой помощи в Приморье в этом году.

"Автопарк находкинской станции скорой медицинской помощи пополнили четыре полноприводных УАЗа и шесть машин марки "Газель Next". Машины приобретены по поручению правительства Приморского края на общую сумму более 33,5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Во всех машинах могут работать врачебные и фельдшерские бригады. До конца года транспорт пройдет регистрационные процедуры, техническую проверку и начнет эксплуатироваться. Ежегодное обновление парков станций и отделений скорой помощи в Приморье направлено на повышение доступности медицины, что является одной из целей национального проекта "Здравоохранение".

"Парк специализированных автомобилей постепенно обновляется. В 2020 году в распоряжение медиков поступили три кареты скорой помощи, столько же в 2019 году. Благодаря 10 новым машинам парк обновился на 80%. Вообще кареты скорой помощи из-за интенсивности работы исчерпывают свой ресурс за пять лет", - разъяснил главный врач станции скорой медицинской помощи Андрей Джирма.

По федеральной целевой программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в регион также поступает санитарный транспорт, предназначенный для доставки медицинских работников к заболевшим, доставки лекарств и транспортировки биологических материалов в лаборатории. В этом году медучреждения получили 71 автомобиль.

Нацпроект "Здравоохранение" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.