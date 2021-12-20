Центр социальной адаптации для людей с ментальными нарушениями открыли на Ямале

ТАСС, 20 декабря. Центр социальной адаптации для людей с особенностями психологического развития открылся в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) благодаря гранту губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В августе пять социальных предпринимателей Ямала выиграли гранты от губернатора на создание клуба для подростков, инклюзивной мастерской, спортивно-оздоровительного клуба и центров социальной адаптации и когнитивных технологий. На развитие бизнес-проекта центра адаптации было выделено 500 тыс. рублей.

"Центр социальной адаптации для людей с ментальными нарушениями открылся в Салехарде. Жителям и гостям окружной столицы стали доступны услуги по социально-бытовой, и трудовой адаптации после инсульта, черепно-мозговой травмы и нарушений опорно-двигательного аппарата" - говорится в сообщении.

Центр адаптации открыла выпускница Школы социального предпринимательства сезона 2021 года. Во время образовательной программы, организованной окружным центром "Мой бизнес", она сформировала свою идею в полноценный бизнес-план, который успешно защитила перед комиссией экспертов на конкурсе грантов от губернатора Ямала. На средства гранта для центра закуплены мебель, техника и пособия для развития, уточнили в пресс-службе.

ЯНАО - стал первым из субъектов России, где поддержали соцпредпринимателей на этапе создания бизнес-проектов. Данная мера финансовой поддержки была запущена в апреле 2021 года.