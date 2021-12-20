Падеж молодняка краснокнижных толсторогов возможен на Таймыре из-за погодных аномалий

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Гибель большой части молодняка занесенного в Красную книгу России путоранского снежного барана (толсторога), обитающего на севере Красноярского края, возможна этой зимой из-за недостатка кормов, вызванного погодными аномалиями. Об этом сообщила пресс-служба объединенной дирекции "Заповедников Таймыра".

"Зимний период 2021/2022 гг. станет для толсторогов серьезным испытанием в результате осенних аномалий погоды <...>. Это привело к резкому уменьшению доступности кормов растительноядных животных, в том числе баранов, что может вызвать гибель большей части молодого поколения. Уже сейчас, при обследовании в ноябре наблюдается низкая доля ягнят", - сообщили в дирекции.

В дирекции отметили, что в последние десятилетия часто стали возникать климатические метаморфозы: аномальные снегопады с дождями, резкая смена оттепелей и заморозков, образование гололедиц, резкое похолодание в первые дни после рождения ягнят, что существенно влияет на сдерживание численности этих животных. Осенью в западных районах плато Путорана после продолжительного отсутствия снега в сентябре и октябре при устойчивой теплой погоде, выпало значительное количество снега сопровождающееся резкими перепадами отрицательных и положительных температур, а также ливневыми дождями с образованием ледяных корок.

"В данном случае ничего сделать нельзя, кроме снижения фактора беспокойства снежных баранов путем ограничения посещения местообитания этих животных и, как следствие, снижение смертности ягнят в результате падения со скал. Особенно ограничения должны касаться вертолетов", - пояснили ТАСС в дирекции "Заповедников Таймыра".

Численность толсторога

По данным "Заповедников Таймыра", в 2016 году численность снежных баранов на территории заповедника "Путоранский", его охранной зоны и смежных с ней участками лежащей к востоку, по предварительным расчетам, составила около 800 особей. По данным мониторинга 2016-20 годов оказалось, что в этой части плато Путорана численность подвида составила не более 500 особей и находится на стабильном критически низком уровне.

Толсторог занесен в Красные книги России и Красноярского края, основной угрозой для него являются браконьеры. Для защиты толсторогов в 1988 году был создан государственный природный заповедник "Путоранский", ныне находящийся в оперативном управлении "Заповедников Таймыра".