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Индекс оливье:
Индекс оливье:
Индекс оливье:
Индекс оливье:
Индекс оливье:
Новый год и Рождество

Индекс оливье: сколько стоит главный новогодний салат в российских регионах

© Nitr/Shutterstock/Fotodom
В традиционный рецепт вы можете добавлять другие ингредиенты или, наоборот, убирать и увидеть, как меняется стоимость в разных частях страны

Новогодний стол в России не обходится без шампанского, мандаринов и множества блюд, но главным все равно остается салат оливье. По его средней стоимости рассчитывается индекс, с помощью которого можно оценить рост или падение цен на те или иные продукты.

Самый дорогой оливье — на Чукотке, салат там выйдет в 988,2 рубля. Дешевле всего — в Белгородской области, здесь он обойдется в 377,3 рубля.

Посмотрев нашу графику, вы сможете узнать, сколько потратят жители российских регионов на это блюдо.  

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс

  • майонез — 250 г
  • яйца — 4 шт.
  • колбаса — 500 г
  • картофель — 400 г 
  • огурцы свежие — 4 шт. (360 г)
  • горошек — 400 г
  • морковь — 120 г
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