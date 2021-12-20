Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену в связи с ростом заболеваемости COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился в воскресенье к президенту США Джо Байдену с призывом об оказании срочной помощи мегаполису в связи с резким ростом там заболеваемости COVID-19. Сообщившая об этом газета Politico отметила, что только в субботу в городе было зафиксировано более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, темпы распространения которой значительно возросли с приходом омикрон-штамма.

В связи с новой вспышкой пандемии, пишет газета, в городе уже отменен ряд рождественских мероприятий и поставлено под вопрос проведение традиционной массовой встречи Нового года на Таймс-сквер - решение о том, состоится ли она, будет принято де Блазио позднее на этой неделе.

"Нам необходима помощь прямо сейчас <...>, и мы нуждаемся в быстром усилении поддержки в том, что касается лечения моноклональными антителами. Нам необходимо, чтобы Нью-Йорку было предоставлено больше возможностей [в получении помощи]", - приводит издание слова мэра, сказанные им на брифинге.

Де Блазио, в частности, призвал Байдена воспользоваться Законом об оборонном производстве от 1950 года (принят с началом Корейской войны в том числе с целью широкой мобилизации оборонных возможностей страны) для предоставления жителям Нью-Йорка большего количества домашних тестов по выявлению заражения коронавирусом и возможностей получения лечения с использованием моноклональных антител. Мэр также попросил президента максимально ускорить процесс одобрения к применению противовирусных таблеток компании Pfizer.

Де Блазио сообщил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти города выделили $10 млн на проведение маркетинговой кампании, призванной поощрить к прохождению вакцинации и ревакцинации наибольшее число нью-йоркцев. "Нам срочно необходимо действовать", - заявил он.

Мэр предположил, что в ближайшие недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе существенно возрастет из-за омикрон-штамма, но выразил надежду на то, что этот всплеск заболеваемости будет недолгим и не таким тяжелым по своим последствиям, как год назад. "Мы не ожидаем повторения той трагической реальности, свидетелями которой мы стали весной 2020 года или даже прошлой зимой", - процитировало издание слова де Блазио.