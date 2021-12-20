И.о. ректора РГСУ назначен Андрей Хазин

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен ученый Андрей Хазин, сообщила пресс-служба Минобрнауки в Telegram-канале в понедельник.

"С 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин. Андрей Хазин - известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН", - говорится в сообщении.

Хазин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, говорится в сообщении. С августа 2020 года исполнял обязанности советника президента ФГБУ "Российская академия художеств".

Ранее должность ректора РГСУ занимала Наталья Починок, однако она уволилась по собственному желанию. Приказ Минобрнауки об этом вышел 9 ноября 2021 года.

В августе Минобрнауки сообщало, что Починок временно отстранена от занимаемой должности до 6 сентября 2021 года на время проведения проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза был назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. РБК со ссылкой на Хамрова сообщало, что отстранение последовало после внеплановой проверки Минобрнауки по факту "жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.", в ходе которой были выявлены нарушения, также у министерства возникли вопросы к декларации о доходах ректора. В середине сентября министерство продлило временное отстранение Починок от должности ректора.