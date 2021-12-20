СМИ: персонал Brussels Airlines проводит забастовку

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Часть персонала национальной авиакомпании Бельгии Brussels Airlines проводит в понедельник забастовку, требуя улучшений условий труда. Об этом в понедельник сообщил телеканал RTBF.

"Это [забастовка] затронет 25% пассажиров, мы связались со всеми ними для поиска альтернативных решений", - приводит телеканал слова официального представителя авиаперевозчика Ким Данен.

Из 116 запланированных на понедельник рейсов авиакомпания осуществит лишь половину. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогут либо воспользоваться другими рейсами группы Lufthansa, которой принадлежит Brussels Airlines, либо улететь более поздними рейсами авиакомпании.

"Приоритет был отдан дальнемагистральным рейсам, у которых нет альтернативы, и рейсам с хорошей заполняемостью", - пояснила Данен.

По данным RTBF, в последние дни в компании наблюдались "острые социальные конфликты". По мнению единого профсоюзного фронта, организовавшего забастовку, условия труда в Brussels Airlines являются невыносимыми. Речь, в частности, идет о сокращении времени отдыха между рейсами, а также снижении зарплат, вызванных отменой некоторых премиальных выплат.