Пробки образовались в Петербурге после ночной метели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге после метели, начавшейся вечером и продолжающейся утром в понедельник, выросла до 7 см. Об этом ТАСС сообщила синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерия Кальчук.

"Максимум высоты [снежного покрова] был на станции "Санкт-Петербург" - там выпало 7 см. В Кронштадте - 5 см, в Лисьем Носу - 3 см, меньше всего было в Ломоносове - там выпало 0,5 см, краешком зацепило. Снег шел практически на всей территории [города]", - сказала собеседница агентства, добавив, что снег еще продолжает идти в разных районах Петербурга, сохраняется ветер.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторы на дорогах на 9:45 мск оценивались в семь баллов.

Ранее сообщалось, что с 21:00 19 декабря до 12:00 20 декабря на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра - до 15 м/с. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок.

По прогнозу синоптиков, в Петербурге ожидается небольшой снег, в отдельных районах - метель, ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит от минус девяти до минус 11 градусов. На дорогах гололедица.