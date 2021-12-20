Новогодние массовые мероприятия запретили на центральной площади Горно-Алтайска

ТАСС, 20 декабря. Новогодние праздничные массовые мероприятия запретили на главной площади в Горно-Алтайске в Республике Алтай. В микрорайонах празднование разрешили локально и с ограничениями по количеству людей, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов по итогам заседания оперативного штаба в понедельник.

"Принято решение не проводить праздничные мероприятия на центральной площади в Горно-Алтайске. Локально мероприятия пройдут с ограничением числа людей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В школах и детсадах общих праздничных мероприятий проводиться не будет, только локальные - внутри класса или группы", - сказал Максимов.

По данным властей, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 217 новых случаев заражения коронавирусом, снижение составило 6% по сравнению с прошлой неделей. Однако в Горно-Алтайске все еще сохраняется высокий уровень заболеваемости - 69 новых случаев.

"В регионе развернуты 302 койки в пяти моногоспиталях, свободный коечный фонд составляет 27%", - подчеркнул Максимов, отметив, что коечный фонд сократился на 60 мест.

Всего в Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 25 тыс. человек. В регионе полностью вакцинированы 94 370 человек.

Ранее в регионе запретили корпоративы в период с 15 декабря до 15 января из-за эпидситуации.