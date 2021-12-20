Националисты пытались сорвать концерт Басты в Киеве

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в Киеве сопровождался пикетом националистов, которые жгли файеры и призывали запретить на Украине выступления артистов из РФ. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал "1+1".

Несколько десятков националистов, как сообщается в сюжете телеканала, перед началом выступления Басты в воскресенье вечером собрались у стен концертного зала "Стерео плаза" в Киеве. Они держали плакаты с лозунгами "Полный запрет выступлений москвоартистов", "Нет московской экспансии на Украине", скандировали "Позор" и жгли файеры. В то же время, поклонники рэпера, которые пришли на концерт, пытались вступить в словесную перепалку с протестующими, отмечая, что "творчество вне политики". Несмотря на пикет, концерт исполнителя состоялся без происшествий.

В сентябре 2017 года Баста был внесен в черный список, ему запретили въезд на Украину сроком на три года. Свое решение власти пояснили тем, что российский рэпер нарушил украинское законодательство при посещении Крыма. Срок этого запрета истек в 2020 году и министерство культуры и информационной политики изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) направила министерству предложение о том, чтобы вернуть артиста в этот список, но такое решение Минкультуры пока не приняло.

Ранее СБУ запретила въезд в страну более 140 российским артистам. В черный список, который периодически пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Валентина Талызина, Наталья Варлей, певец Лев Лещенко.