Уральские открытки с изображением Шигирского идола отправят в Египет и Германию

ТАСС, 20 декабря. Экземпляры первого выпуска российской почтовой открытки с изображением Шигирского идола, самой древней деревянной скульптуры в мире, будут отправлены в Каирский музей египетских древностей и в Германский археологический институт. Об этом сообщили журналистам в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера (СОКМ).

"В почтовое обращение поступила открытка с изображением Шигирского идола - знаменитого музейного артефакта возрастом более 11 тысяч лет. <...> Открытка вышла ограниченным тиражом в 1 000 экземпляров. <…> [Планируется] отправить открытки в Каирский музей египетских древностей и в Германский археологический институт, который принял самое активное участие в научной экспертизе экспоната", - говорится в сообщении с уточнением, что выпуск открытки приурочен к 150-летию музея.

Совместно с региональным управлением "Почты России" музей планирует организовать День открытых дверей в Доме Поклевских-Козелл в Екатеринбурге с 10:00 до 16:00 мск 21 декабря. Все желающие смогут приобрести открытку, поставить спецгашение "150 лет СОКМ" и опустить ее в почтовый ящик.

"На почтовой открытке изображена фигура Шигирского идола из лиственницы в полный рост на фоне пейзажа уральских болот, где и была в 1890 году обнаружена ценная находка. <...> Макет открытки создавался <...> дизайнером Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александром Баженовым и специалистами АО "Марка". Почтовая карточка содержит знак почтовой оплаты литеру "В", для отправки послания в любой российский регион дополнительных марок не требуется", - рассказали в музее.

О скульптуре

Ранее The New York Times сообщил, что обнаруженный в 1890 году на Урале Шигирский идол якобы оказался старше на 500 лет, чем ранее предполагали ученые, то есть ему около 12 тыс. лет. По данным издания, к такому выводу пришел руководитель исследовательского отдела департамента культурного наследия Нижней Саксонии в Германии Томас Тербергер, который совместно с группой российских и немецких ученых в 2014 году протестировал незагрязненные образцы из ядра идола. Главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Музея истории и археологии Урала СОКМ Светлана Савченко сообщила ТАСС, что наиболее вероятный возраст Шигирского идола составляет 11-11,5 тыс. лет. Версия о 12,5 тыс. лет в совокупности с другими данными была признана маловероятной.

В этом году отмечалось 131-летие со дня, когда в окрестностях города Невьянска при разработке Шигирского торфяника был найден Шигирский идол - резная скульптура высотой 5,3 метра. Владелец земли, граф Алексей Александрович Стенбок-Фермора, передал идола Уральскому обществу любителей естествознания (ныне - Свердловский краеведческий музей). В последовавших за революцией беспорядках нижняя часть идола оказалась утрачена при неизвестных обстоятельствах, и сейчас его высота составляет 3,4 метра. Идол, кроме головы с четко различимыми чертами лица, имеет еще семь "личин" - областей на теле, где изображено то или иное животное или объект. В настоящее время деревянная скульптура хранится в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге.