В Крым к Новому году запустят дополнительные авиарейсы из девяти городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании на новогодние праздники запустят дополнительные рейсы в Крым из девяти российских городов, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта Симферополя.

"Международный аэропорт Симферополь в период новогодних праздников обслужит дополнительные рейсы из девяти российских городов. В частности, дополнительные прямые рейсы будут организованы из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего полеты в аэропорт Симферополя на новогодние праздники будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Больше всего рейсов в Крым запланировано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону. "В прошлом году в Крым летали также 11 авиакомпаний, но по 11 направлениям", - отмечается в релизе.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на обслуживание 6,5 млн человек в год.