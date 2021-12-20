Минимум суточной смертности от ковида за 2,5 месяца зарегистрировали в ХМАО

По данным регионального оперштаба, 10 октября в Югре было зафиксировано четыре смерти от коронавируса за сутки, после этого количество умерших от последствий COVID-19 росло и достигало от десяти до 15 человек. Максимум суточной смертности от последствий коронавируса в Югре с начала пандемии - 17 человек - был зафиксирован 18 ноября 2021 года.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Шесть человек умерли за минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от последствий коронавируса, а 194 заразились им, сообщил региональный оперативный штаб.

"За весь период от COVID-19 умерли 1 904 человека", - говорится в сообщении оперативного штаба Югры.

При этом накануне оперштаб сообщал, что за весь период пандемии от коронавируса в ХМАО было зафиксировано 1 898 умерших. Таким образом, за минувшие сутки умерли шесть человек. Кроме того, в ХМАО за прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За время пандемии в регионе 83,9 тыс. человек заболели, 87,1 тыс. пациентов выздоровели.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.