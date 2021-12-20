"Почта России" и Фонд защиты детей отправят новогодние подарки воспитанникам детских домов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. благотворительных посылок с новогодними подарками от Фонда защиты детей отправит "Почта России". Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Почта России" отправит более 1 200 благотворительных посылок с новогодними подарками от Фонда защиты детей. Их получат воспитанники 1 000 детских домов во всех 85 регионах нашей страны и 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении. Все расходы по отправке груза почта берет на себя", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что среди подарков будут энциклопедии, художественная литература, сказки, журналы, развивающие игры, наборы для поделок и игрушки.

"Доставить 1 200 посылок в населенные пункты от Владивостока до Калининграда в самое пиковое время, перед Новым годом - достаточно сложная задача. Но мы сможем это сделать благодаря обширной логистической сети почты, которая охватывает каждый адрес в стране", - отметила руководитель департамента корпоративной социальной ответственности "Почты России" Раиса Ирз.

В свою очередь председатель Фонда защиты детей Альберт Лиханов поблагодарил "Почту России" за помощь в проекте. "Мы благодарны компании за помощь в таком масштабном проекте, благодаря которому в ближайшие дни новогодние подарки Фонда защиты детей прибудут в самые отдаленные уголки нашей страны, чтобы известить ребят о том, что о них помнят, им желают добра", - добавил он.