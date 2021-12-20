Авиаучет подтвердил резкое снижение численности диких северных оленей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Численность таймырской популяции дикого северного оленя в Красноярском крае по результатам учета 2021 года составила 241,6 тыс. особей, что свидетельствует о существенном снижении численности этих животных. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Центральносибирском заповеднике, чьи специалисты участвовали в учетах.

После длительного перерыва в крае в 2021 году был проведен масштабный авиационный учет популяции дикого северного оленя. Отсутствие ежегодных учетов связано с огромной территорией миграций этих животных и высокой стоимостью часа полета вертолета. До настоящего времени в регионе не было свежих данных по численности северного оленя.

"Динамика численности дикого северного оленя таймырской (тундряной) популяции имеет ярко выраженную отрицательную динамику: в 2009 году - 485 тыс. особей; 2014 году - 417 тыс. особей; 2021 год - 241,6 тыс. особей", - сообщили в заповедники, добавив, что участвующие в учетах специалисты Федерального центра развития охотничьего хозяйства оценивают численность несколько больше - в 256 тыс.

На протяжении ряда лет специалисты говорили, что олени на Таймыре находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров и других факторов антропогенного воздействия, роста численности волков и изменения климата. В 2000 году некоторыми экспертами численность оценивалась в 1 млн особей. В 2017 году один из ведущих экспертов в отрасли Леонид Колпащиков из "Заповедников Таймыра" сообщал ТАСС, что численность популяции может снизиться до 150-200 тыс. особей. На прошедшем осенью 2019 года в Красноярске звучали предположения о 250-270 тыс. особей.

По оценке специалистов заповедника, для восстановления численности дикого северного оленя необходимы законодательные меры. В частности, предлагается ограничить сроки охоты, установить лимит добычи на уровне 2,5% от численности, вести патрулирование в местах больших скоплений животных.

Дикий северный олень - один из главных фоновых видов Арктической зоны РФ. На протяжении тысячелетий именно наличие огромных стад этих животных, как практически неисчерпаемого и круглогодично доступного ресурса, сделало возможным освоение человеком северных и арктических зон. Считается, что крупнейшая в России группировка оленей обитает на Таймыре.