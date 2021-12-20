{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Колесо обозрения высотой 35 м планируют запустить в Екатеринбурге до конца года

Новое колесо будет выше старого на 10 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Новое колесо обозрения высотой 35 м установлено в центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга - Парке Маяковского. Аттракцион планируется запустить после необходимых регистрационных процедур до конца года, сообщил в Уральском региональном центре ТАСС директор парка Павел Зубакин.

Ранее пресс-служба парка сообщала о планах установки колеса в мае, однако сроки были перенесены. В пресс-службе парка отмечали, что новое колесо будет выше старого на 10 м и достигнет 35 м, а инвестиции в проект составят 60 млн рублей. Старый аттракцион стоял в парке с 1983 года и требовал обновления.

"Колесо обозрения на текущий момент готово на 100% - полная строительная готовность. Сейчас проводятся необходимые освидетельствования и регистрация объекта в контролирующих органах. <…> Надеемся, что в этом году [будет запущено]", - сказал Зубакин.

В пресс-службе отметили, что колесо с программируемой иллюминацией будет видно практически с любой точки парка, он будет иметь закрытые кабинки, в том числе повышенной комфортности. За час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек. Территория колеса обозрения будет посвящена исследованию и изучению окружающего мира.

Теги
РоссияСвердловская область
Пандемия COVID-19
Число заражений коронавирусом на базе ВМС США в Японии достигло 186
В связи с этим губернатор Окинавы Дэнни Тамаки созвонился с командованием американского контингента в префектуре и потребовал запретить военным покидать территорию базы
Читать полностью