Колесо обозрения высотой 35 м планируют запустить в Екатеринбурге до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Новое колесо обозрения высотой 35 м установлено в центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга - Парке Маяковского. Аттракцион планируется запустить после необходимых регистрационных процедур до конца года, сообщил в Уральском региональном центре ТАСС директор парка Павел Зубакин.

Ранее пресс-служба парка сообщала о планах установки колеса в мае, однако сроки были перенесены. В пресс-службе парка отмечали, что новое колесо будет выше старого на 10 м и достигнет 35 м, а инвестиции в проект составят 60 млн рублей. Старый аттракцион стоял в парке с 1983 года и требовал обновления.

"Колесо обозрения на текущий момент готово на 100% - полная строительная готовность. Сейчас проводятся необходимые освидетельствования и регистрация объекта в контролирующих органах. <…> Надеемся, что в этом году [будет запущено]", - сказал Зубакин.

В пресс-службе отметили, что колесо с программируемой иллюминацией будет видно практически с любой точки парка, он будет иметь закрытые кабинки, в том числе повышенной комфортности. За час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек. Территория колеса обозрения будет посвящена исследованию и изучению окружающего мира.