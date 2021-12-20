Более 70% работодателей сталкиваются с кадровым дефицитом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Порядка 76% опрошенных работодателей сталкиваются с серьезным кадровым дефицитом, причем наибольшая нехватка квалифицированных кадров отмечается в сфере сельского хозяйства. Таковы результаты исследования международной рекрутинговой компании Hays, опубликованные в понедельник.

"76% работодателей говорят о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях. 69% опрошенных работодателей готовы нанимать квалифицированных сотрудников из других отраслей, из других регионов и из-за рубежа. Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство - 78% респондентов отметили нехватку самых разных профессионалов", - отмечается в результатах исследования.

Кроме того, недостаток кадров отмечают в добывающей промышленности - 50%, металлургии - 50%, отрасли информационных технологий - 49%, химическом производстве - 48%.

Респонденты отметили, что наиболее популярными способами привлечения сотрудников являются конкурентная зарплата (67%), медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсация расходов на частную медицину сверх страховки (52%), компенсация расходов на мобильную связь (39%), предоставление смартфонов, планшетов и других гаджетов (33%) и страхование жизни и здоровья (32%).

Из нематериальных способов привлечения сотрудников работодатели назвали возможность карьерного роста (58%), стабильность компании на рынке (55%), интересный функционал (50%), возможность удаленной работы (43%) и удобное местонахождение (43%). Также многие выделяют дружелюбную корпоративную культуру, гибкий график, благоустроенный офис и известность работодателя.

Исследование проводилось в декабре 2021 года, в нем приняли участие 4 896 респондентов: 2 595 нанимающих менеджеров и 2 301 сотрудник из России и стран СНГ.