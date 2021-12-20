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Пандемия COVID-19

В Китае привили от коронавируса 140 млн детей от трех до 11 лет

Как сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, при вакцинации детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские медики вакцинировали от коронавирусной инфекции свыше 140 млн детей возрастом от трех до 11 лет. Об этом в понедельник сообщил главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин.

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"По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от трех до 11 лет превысило 140 млн", - цитирует эксперта Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что при вакцинации детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых, в основном это выражается в повышении температуры и боли в месте укола.

Несовершеннолетние в возрасте от трех до 11 лет могут сделать прививку только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны пройти вакцинацию. Об этом должны быть информированы их опекуны.

В КНР начали прививать детей данной возрастной группы в октябре текущего года.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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