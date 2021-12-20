В детских больницах столицы пройдет акция "Добрая елка мэра Москвы"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Акция "Добрая елка мэра Москвы" пройдет в столице с 20 по 29 декабря: для детей будут организованы интерактивные мероприятия, сказочные представления и вручение новогодних подарков. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый год - время ожидания чудес и волшебства для всех, особенно для детей. Ставшая уже традиционной акция "Добрая елка мэра Москвы" проводится в столице в канун этого сказочного праздника для маленьких пациентов, находящихся на лечении. Мы дарим им хорошее настроение, которое играет очень важную роль в выздоровлении, делимся душевным теплом с надеждой и верой в исполнение заветной мечты каждого ребенка. В этом году мы подготовили более 8 тыс. подарков для пациентов из 15 детских больниц", - сказала Ракова.

По ее словам, самым маленьким подарят развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества и рисования, а детям постарше - головоломки, логические и настольные игры, а также книги из серии "Школьная библиотека". Площадками для проведения акции станут медицинские учреждения департамента здравоохранения города, в том числе Детская инфекционная клиническая больница № 6, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, Научно-практический центр детской психоневрологии, детская городская клиническая больница святого Владимира, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой, детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова, Морозовская детская городская клиническая больница и Центр патологии речи и нейрореабилитации.

Как и в прошлом году при организации акции "Добрая елка мэра Москвы" особое внимание уделяется мерам безопасности, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Детям, находящимся в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через медицинских сотрудников. Кроме того, часть поздравлений пройдет в палатах.

"При организации праздничных программ в холлах больниц все артисты и персонал пройдут тестирование на COVID-19 (ПЦР)", - уточнила Ракова.