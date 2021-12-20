В Башкирии планируют достигнуть коллективного иммунитета от COVID-19 в начале февраля

ТАСС, 20 декабря. Более 60% населения Башкирии завершили вакцинацию от коронавируса. Коллективный иммунитет от коронавируса в Башкирии будет достигнут на первой неделе февраля, сообщил вице-премьер-министр здравоохранения республики Максим Забелин в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

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"Первая неделя февраля", - сказал Забелин, отвечая на вопрос главы республики Радия Хабирова о сроках достижения коллективного иммунитета.

По словам Забелина, первым компонентом вакцинировано более 2,1 млн жителей республики или 68% взрослого населения, полностью завершили вакцинацию более 1,9 млн человек - 78% от подлежащих вакцинации граждан или 63% взрослого населения Башкирии.

В настоящее время в Башкирии зарегистрировано 117 тыс. случаев заражения коронавирусом. По словам Забелина, за последнюю неделю зарегистрировано снижение числа заболевших на 13%, на стационарном лечении находится 269 человек, занято 80% коечного фонда.