Коэффициент распространения коронавируса в России остался на отметке 0,96

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Нижегородской области, где он опустился до 1,05.

В Москве индикатор снизился до 1, в Подмосковье и Санкт-Петербурге он составил 0,99, в Ростовской и Свердловской областях - 0,97, в Пермском крае - 0,96, в Красноярском - 0,94. В Воронежской и Самарской областях коэффициент увеличился до 0,92 и 0,9 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.