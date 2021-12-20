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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России остался на отметке 0,96

Показатель превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Нижегородской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Нижегородской области, где он опустился до 1,05.

В Москве индикатор снизился до 1, в Подмосковье и Санкт-Петербурге он составил 0,99, в Ростовской и Свердловской областях - 0,97, в Пермском крае - 0,96, в Красноярском - 0,94. В Воронежской и Самарской областях коэффициент увеличился до 0,92 и 0,9 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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