В России выявили 27 022 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 6 октября

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 022, до 10 241 812. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 6 октября. В относительном выражении он составил 0,26%.

В частности, за сутки было выявлено 2 630 случаев в Москве, 1 958 случаев в Санкт-Петербурге, 1 935 - в Московской области, 642 - в Красноярском крае, 619 - в Пермском крае, 615 - в Свердловской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 928 610, следует из сообщения штаба.

Число смертей возросло за сутки на 1 019 против 1 023 днем ранее, до 298 222.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,91%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 64 летальных случая в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, 38 - в Воронежской области, 36 - в Красноярском крае, 35 - в Волгоградской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 059, до 9 014 980.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 024 пациентов в Московской области, 1 086 - в Воронежской области, 996 - в Челябинской области, 949 - в Нижегородской области, 867 - в Самарской области.