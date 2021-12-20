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Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 21 октября

Число заразившихся в городе увеличилось за сутки на 2 630

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки составило 78, что стало минимумом с 21 октября.

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Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 81 смерть от нового заболевания. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 964 заразившихся (1,79% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 630 против 3 013 днем ранее, до 2 005 710. В относительном выражении прирост составил 0,13%.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 642, до 1 836 874. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 132 872 человека.

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