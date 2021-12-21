Сертификация Microsoft для старта успешной карьеры студента

Развитие информационных и облачных технологий, которое особенно ускорилось на фоне пандемии, породило одновременно и повышенный спрос на IT-специалистов, и их дефицит на рынке труда. Как на ранних этапах профессионального становления помочь студентам обучиться актуальным технологиям и подтвердить знания с помощью международного сертификата?

В компании Microsoft считают, что лучшая площадка для этого - образовательные учреждения. Поэтому на базе нескольких российских университетов открылись центры сертификации Microsoft Certified Fundamentals, которые для многих могут стать отправной точкой для работы в разных перспективных направлениях, в том числе IT, а также для проведения научных исследований в самых разных областях.

Такие центры уже открылись в РЭУ им. Г. В. Плеханова, Московском городском педагогическом университете, Казанском федеральном университете, ряде других вузов, а также учреждениях общего, среднего, профессионального и дополнительного образования.

Что такое сертификация по облачным технологиям Microsoft и почему она все более актуальна?

Сертификация Microsoft представляет собой процедуру оценки знаний, показывающую и доказывающую, что учащийся обладает актуальными знаниями по облачным решениям. Она позволяет разработчикам, специалистам по анализу и обработке данных, инженерам DevOps повысить свою квалификацию.

Программа обновляется вместе с появлением новых программных решений, в результате чего она всегда остается актуальной. Молодой специалист уже сразу после выпуска оказывается подготовленным к решению наиболее актуальных задач в IT-индустрии и науке. А знание популярных продуктов Microsoft и их особенностей повышает шансы получить высокооплачиваемую работу на конкурентном рынке труда. Особенно это важно сейчас, когда облачные решения для бизнеса становятся все более востребованы.

Среди основных экзаменов, разработанных для начинающих специалистов, можно выделить экзамены по базовым облачным решениям, решения в области искусственного интеллекта или экзамены по решениям для low-code разработки и другие.

Выданные сертификаты имеют высокую ценность для работодателей, в том числе и за рубежом. Они подчеркивают не только знания соискателя, но и его soft skills: целеустремленность, готовность и умение работать с большим количеством информации, желание развиваться и профессионально расти.

Данные Dice демонстрируют растущий спрос среди работодателей на специалистов по облачным технологиям, в том числе Microsoft Azure. Это связано с переходом многих организаций в облако в эпоху постпандемии. Наиболее востребованными на рынке труда являются те специалисты, которые повышают свою квалификацию в области больших данных, машинного обучения, разработки ПО и управления проектами.

Согласно исследованию Microsoft и кадрового агентства ANCOR, 44% российских работодателей считают, что их сотрудникам не хватает цифровых навыков. А это - одна из наиболее востребованных компетенций на рынке. Искусственный интеллект, анализ больших данных - уже технологии даже не ближайшего будущего, а сегодняшнего дня.

Согласно этому же исследованию, при выборе из двух равных по уровню профессионализма кандидатов работодатели предпочитают того, у которого есть соответствующий профессиональный сертификат. Поэтому прохождение сертификации Microsoft повышает уровень доверия к кандидату со стороны работодателя и выделяет его на фоне конкурентов.

Что сертификация Microsoft дает вузам и студентам

Во-первых, сама возможность пройти обучение и сертификацию по технологиям ведущей IT-компании мира поднимает ценность обучения в вузе как в глазах абитуриентов, так и студентов. Открывая центры сертификации Microsoft, вузы получают возможность повысить конкурс и упрочить свои позиции в рейтингах учебных заведений.

Во-вторых, базовая сертификация по облачным технологиям - хорошая возможность подготовки будущих специалистов по широкому спектру профессий и поддержки мотивированных, амбициозных студентов на пути к успешной профессиональной траектории.

"Сейчас технологии развиваются значительно быстрее, чем методология и образовательные процессы, - отмечает руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России Елена Сливко-Кольчик. - Именно поэтому мы стремимся дополнить образование сегодняшних студентов возможностью получить дополнительные знания и подтвердить это сертификатом международного уровня, что позволит им соответствовать нынешним требованиям, быть конкурентоспособными на рынке труда и успешными в профессии".