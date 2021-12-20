В Белгородской области отменяют QR-коды при посещении заведений общепита, театров и музеев

ТАСС, 20 декабря. Власти Белгородской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации по ковиду и увеличения свободного коечного фонда приняли решение отменить с 21 декабря QR-коды при посещении заведений общепита, музеев и театров, сообщил на оперативном совещании правительства региона губернатор области Вячеслав Гладков.

"Мы QR-коды в кафе, рестораны, театры, кинотеатры, музеи с завтрашнего числа будем отменять", - сказал он.

Гладков сообщал ранее, что с 21 декабря требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании также отменят при посещении ТЦ. По словам губернатора, в Белгородской области количество выписанных пациентов превышает число поступивших в стационары больниц. Созданный в регионе коечный фонд для больных ковидом сокращен с 3,6 тыс. до 1,9 тыс. коек, около 500 из них - свободны.

По информации департамента здравоохранения региона, к 17 декабря первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80% от общего числа взрослого населения региона. Сформировать коллективный иммунитет в области планируется в январе 2022 года - после того, как все привитые первым компонентом завершат иммунизацию.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 79 164 случая заражения коронавирусом, отмечено 1 677 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.