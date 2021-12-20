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Пандемия COVID-19

Число заражений коронавирусом на базе ВМС США в Японии достигло 186

В связи с этим губернатор Окинавы Дэнни Тамаки созвонился с командованием американского контингента в префектуре и потребовал запретить военным покидать территорию базы

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Врачи выявили заражение новым коронавирусом у 186 человек на базе ВМС США Кэмп-Хансен в самой южной префектуре Окинава. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что в связи с этим губернатор Окинавы Дэнни Тамаки созвонился с командованием американского контингента в префектуре и потребовал от них запретить военным покидать территорию базы.

18 декабря агентство проинформировало о 158 случаях инфицирования ковидом в Кэмп-Хансен.

Ранее сообщалось, что коронавирус на военный объект занесли солдаты, недавно прибывшие на базу из-за рубежа в рамках ротации состава. При этом американская сторона не может определить, заразились ли военнослужащие штаммом "омикрон", поскольку на базе отсутствует оборудование, необходимое для проведения анализа генома вируса. По данным Kyodo, власти префектуры Окинава предлагали американской стороне провести соответствующий анализ, однако получили отказ, который американское командование объяснило защитой личных данных своих военнослужащих.

В то же время по крайней мере у трех японских гражданских наемных рабочих с базы также был выявлен ковид. При этом анализ генома вируса показал, что это штамм "омикрон".

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ЯпонияСШАПандемия COVID-19
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