В Дагестане до 2024 года обеспечат доступ к интернету в 543 малых населенных пунктах

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют до 2024 года обеспечить высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью 543 населенных пунктов, в которых проживают от 100 до 500 человек, сообщил врио министра цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов в ходе шестого интернет-форума "РИФ. Кавказ", который открылся в Махачкале.

"До 2024 года запланирована реализация второго этапа проекта "Устранение цифрового неравенства" государственной программы "Информационное обществ". Это позволит обеспечить 543 населенных пункта республики с численностью населения от 100 до 500 человек высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью", - сказал Буганов.

Также, по его словам, в 2022-2023 годах запланирована реализация программы по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях, которая охватит 1422 школы.

"Программа (по ликвидации цифрового неравенства - прим. ТАСС) рассчитана до 2030 года, но мы будем выходить с инициативой, чтобы эта программа была реализована в 2022-2023 годах, так как чем скорее мы создадим необходимую инфраструктуру, тем скорее мы сможем перейти к цифровой трансформации и цифровизовать наше отдаленные населенные пункты, а следовательно - всю территорию республики, - отметил Буганов.

По его словам, в настоящее время в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" завершено подключение к сети интернет 1 554 социально значимых объектов, в том числе 1 404 образовательных организаций, 990 фельдшерско-акушерских пунктов, 688 администраций сельских поселений, 51 объект культуры, семь участковых пунктов полиции и шесть пожарных частей. Кроме того, в 2021 году реализован первый этап цифровой трансформации мировых судов - построена защищенная инфраструктура на 131 участке мировых судей. Следующим этапом планируется внедрить системы видео-конференц-связи и аудио-протоколирования судебных заседаний.

Шестой Форум "РИФ. Кавказ" открылся в Махачкале 20 декабря, его работа продлится 20-21 декабря. Форум проводится с 2015 года и является одним из самых крупных региональных IТ-событий России. Организатором форума выступает Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.