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Папа Римский считает домашнее насилие над женщинами "дьявольской проблемой"

Понтифик подчеркнул, что число женщин, которые подвергаются насилию в семье, очень велико
Папа Римский Франциск Andreas Solaro/Pool Photo via AP
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Папа Римский Франциск
© Andreas Solaro/Pool Photo via AP

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал домашнее насилие над женщинами "дьявольской проблемой".

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"Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно", - сказал понтифик в эфире Canale 5, сообщает в понедельник газета Corriere della Sera.

Как сообщило в ноябре Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), каждые 11 минут в мире в результате убийства в семье погибает одна женщина или девочка. Согласно представленному исследованию УНП ООН, в 2020 году по всему миру были убиты 81 тыс. женщин и девочек, почти 47 тыс. из них умерли от рук партнеров или членов семей. Такие данные были собраны в 95 странах. Отмечалось, что Азия является регионом с наибольшим количеством таких жертв, там их насчитывалось примерно 18 600. В Европе этот показатель остается самым низким.

Теги
Франциск (Папа Римский)
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