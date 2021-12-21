Фредерик Жумель: "Никто не должен страдать или умирать от вакциноуправляемых инфекций"

Темы вакцинации, коллективного иммунитета и страха перед прививками в последние два года не сходят с повестки. Как победить с помощью вакцинации опасные инфекции, какие почти исчезнувшие заболевания возвращаются из-за низкой иммунизации населения и как локализуют европейские вакцины на российском рынке, рассказывает Фредерик Жумель, генеральный менеджер Санофи Пастер в странах Евразийского региона.

— Господин Жумель, компания Санофи Пастер - один из ключевых разработчиков и производителей вакцин, в том числе против инфекций, вызывающих гнойные бактериальные менингиты (Хиб-инфекцию и менингококковую инфекцию). Эти вакцины давно присутствуют как на мировом рынке, так и в России, они постоянно совершенствуются. Почему компания вкладывает так много усилий в борьбу с этой проблемой?

— Я бы начал с миссии Санофи Пастер: никто не должен страдать или умирать от вакициноуправляемых инфекций. И это не пустые слова для каждого нашего сотрудника, мы работаем над этим ежедневно.

Проблема менингококковой инфекции, например, до сих пор остается актуальной и требует неотложных решений. Эта инфекция в основном затрагивает молодое население и губительнее всего воздействует на детей и подростков: на них приходится 75% всех случаев менингита в мире. Заболевание несет высокий риск серьезных последствий. Примерно один из пяти заболевших умирает, а из выживающих 20–25% сталкиваются с долгосрочной инвалидностью.

Если мы посмотрим статистику по России, то менингококковая инфекция в основном регистрируется у детей в возрасте до пяти лет. В возрастной группе от рождения до четырех лет менингит выявляют примерно в 25 раз чаще, чем у взрослых, и последствия заболевания непредсказуемы.

В России вакцинация против менингококковой инфекции не входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП), но она включена в региональные программы иммунизации ряда российских субъектов. Чтобы полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в вакцине для детей первых лет жизни для профилактики менингококковой инфекции, вызываемой возбудителями сразу четырех из наиболее распространенных серогрупп менингококков (А, С, W, Y), мы берем на себя обязательства по локализации производства в России.

— В грядущем 2022 году ваша компания планирует выпускать в России 2,2–3,5 млн доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции. С чем связан такой объем производства? Хватает ли сейчас вакцины на рынке? По заявлению компании, этот объем может обеспечить годовую отечественную потребность в вакцине для защиты детей от менингококковой инфекции в рамках НКПП.

— Короткий ответ - да. Но смотря для какой популяции. Мы говорили, что в зоне риска - дети в возрасте до пяти лет. При этом важно проводить вакцинацию детей против менингококковой инфекции как можно раньше, начиная с девяти месяцев, так как именно среди детей первых лет жизни регистрируются максимальные показатели летальности. Если мы ориентируемся на защиту от менингококковой инфекции именно детской популяции в возрасте от рождения до двух лет, то этого количества доз (до 3,5 млн) хватит. Однако я уже говорил и повторюсь: для нас важно, чтобы каждый ребенок был защищен.

— Тем временем другая ваша разработка - пятикомпонентная вакцина для профилактики сразу пяти инфекций от Санофи Пастер - поставляется в Россию в рамках Национального календаря профилактических прививок еще с 2017 года, а ее производство локализуется в стране. Сколько доз уже использовали за это время в рамках НКПП и каковы возможности ежегодного производства?

— Сегодня производство пятивалентной вакцины (она защищает сразу от пяти инфекций: полиомиелита, Хиб-инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша) частично локализовано в России на площадке завода "Нанолек" в Кирове. Комплексный технологический трансфер - это очень сложный и затратный с точки зрения времени и ресурсов процесс, поэтому мы рассчитываем завершить локализацию пятивалентной вакцины в 2022 году. "Нанолек" станет производителем готовой лекарственной формы на базе завода в Кирове.

С 2017 года на этой площадке мы произвели уже более 12 млн доз вакцины в рамках НКПП с целью защитить более 1 млн российских детей от различных инфекционных болезней. И это довольно весомые цифры. Мы обладаем положительным опытом производства по партнерскому соглашению, тем самым удовлетворяя потребности населения и медицинского сообщества по вакцинации детей в России.

— Ваше производство предполагает высокие стандарты безопасности. Какие меры контроля производства предпринимает Санофи Пастер на заводе "Нанолек"?

— Как я уже упоминал, наша миссия - никто не должен страдать или умирать от вакционоуправляемых инфекций. Чтобы добиться такого результата, вакцины должны быть не только современными, но и безопасными. Поэтому 70% всего процесса производства занимает контроль качества, который способен гарантировать безопасность каждой выпущенной дозы. Трансфер технологий предусматривает не только перенос производства, но и перенос каждого этапа контроля качества, чтобы партнер мог гарантировать соответствие высочайшим стандартам качества Санофи и международным стандартам GMP.

— Какой объем денежных и трудовых инвестиций потребуется для реализации плана по локализации продуктов компании? Как дорого обходится локализация упаковки и выпускающего контроля?

— Инвестиции значительные. Процесс трансфера вакцины для получения статуса "локальный продукт" требует времени, ресурсов и, конечно, денежных средств.

— Какие факторы повлияли на выбор завода "Нанолек" для локализации?

— Все очень просто. У нас имеются долгие партнерские отношения с "Нанолек", которые начинались еще с передачи технологий для производства пятикомпонентной комбинированной вакцины. Мы четко понимали, какой мощностью обладает завод, насколько он надежен, насколько высоки его стандарты качества и соответствует ли производство требованиям GMP. И с этой точки зрения нам легко было принять решение. "Нанолек" - по-настоящему современное производство, соответствующее всем стандартам Санофи с самого начала сотрудничества.

— Планирует ли Санофи Пастер дальнейшее расширение сотрудничества с "Нанолек", учитывая, что это не первый совместный проект?

—Мы всегда смотрим в будущее, поэтому готовы наполнять сотрудничество с "Нанолек" чем-то новым. Но многое будет зависеть от потребностей российской системы здравоохранении. Определенным образом мы бы хотели участвовать в ее развитии. У нас есть современные вакцины. Одним из примеров развития нашего сотрудничества с "Нанолек" является именно проект по локализации вакцины от менингококковой инфекции. Мы хотим, чтоб каждый ребенок в России мог быть защищен от этой опасной инфекции. Очень важно, чтобы все российские дети получили защиту от актуальных вакциноуправляемых инфекций.

— Какая часть портфеля вакцин Санофи Пастер производится в России? Возможно ли запустить полный цикл производства в нашей стране и что для этого потребуется?

— Чтобы локализовать производство полного цикла настолько многосложных препаратов, как вакцины, компания - разработчик должна иметь готовность и достаточно ресурсов. Это подразумевает крупные инвестиции в трансфер технологий, связанные с привлечением ведущих экспертов из различных стран, персонала, закупкой оборудования, установкой различных систем, отработкой методик. С точки зрения экономики и организации производства, это серьезные усилия.

Совместно с "Нанолек" мы уже подходим в России к этапу производства готовой лекарственной формы пятикомпонентной вакцины.

Вакцина против менингококковой инфекции будет выпускаться в России. Одним словом, мы движемся к серьезной локализации.

Что касается локализации производства других вакцин из нашего портфеля в России, то, во-первых, это возможно лишь с теми препаратами, которые зарегистрированы в стране. Во-вторых, должна существовать потребность в локализации. Например, в России уже зарегистрирована четырехвалентная вакцина против гриппа, тем не менее она не будет производиться в стране, потому что в этом нет необходимости.

Наш портфель постоянно проходит новые клинические разработки, например, сейчас мы работаем над вакциной против COVID-19.

— Какой стратегии по локализации будет придерживаться Санофи Пастер на отечественном рынке в ближайшие годы?

— Мы уже локализовали наше производство в России и работаем в партнерстве с компанией "Нанолек", сотрудничество с которой началось в 2017 году. С тех пор вместе мы смогли наладить производство вакцин, которые поставляются для нужд российского здравоохранения. В частности, мы занимаемся производством комбинированной вакцины для детей против таких инфекций, как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция тип b.

В 2021 году мы начали локализацию производства в России вакцины для защиты против менингококковой инфекции. Это реальность, а не просто планы или заявления.

Заключение долгосрочных контрактов - ключевой момент для последующего сотрудничества. Мы надеемся, что Министерство здравоохранения РФ продолжит практику заключения долгосрочных контрактов на поставку вакцин, что важно для четкого планирования объемов производства и обеспечения своевременных и бесперебойных поставок вакцин в необходимом объеме.

— Пандемия COVID-19 в последние два года захватила почти все информационное пространство, связанное с темой медицины и прививок. Как пандемия повлияла на иммунизацию от других вакциноуправляемых инфекций, в частности менингококковой инфекции, коклюша, полиомиелита, гриппа и других? Какие риски это может нести и что необходимо предпринять?

— Это большой и очень важный вопрос. С одной стороны, пандемия подчеркнула ценность вакцинопрофилактики. Сегодня и врачи, и пациенты понимают, что вакцинация - ключевой фактор контроля за распространением инфекционных болезней. Без вакцин против COVID-19 мы не можем обеспечить себе нормальную жизнь, потому что показатели госпитализаций, поступлений в отделения реанимации и смертности значительно повысятся. С этой точки зрения пандемия напомнила нам, как важно прививаться от любой значимой инфекционной болезни, будь то дифтерия, столбняк, коклюш или менингококковая инфекция.

С другой стороны, из-за пандемии COVID-19 своевременность вакцинации в соответствии с Национальными календарями прививок снизилась во всех странах, включая Россию. Очевидно, что в связи с этим риск распространения опасных инфекций значительно возрос. К примеру, девятого марта этого года Европейское бюро ВОЗ объявило об обнаружении полиомиелита второго типа в Таджикистане; это случилось в стране с недостаточно высоким уровнем вакцинации. Вирус полиомиелита легко передается, он может мутировать, а заболевание приводит к параличу. В ноябре полиомиелит обнаружен у 17 детей на Украине.

Заболевание начинает распространяться, и соседние страны должны быть готовы, что в любой момент им придется начать предотвращать распространение уже на своей территории. ВОЗ напоминает, что нужно постоянно поддерживать высокий уровень иммунизации населения от вакциноуправляемых инфекций.

— Проводит ли Санофи Пастер информационные кампании или другие мероприятия для того, чтобы донести до людей ценность вакцинации, важность создания коллективного иммунитета от вакциноуправляемых инфекций, особенно в свете возможной угрозы следующих эпидемий?

— Сегодня появилось много противоречивой информации, касающейся вакцинации, некоторые люди опасаются ее из-за активно распространяющихся мифов и фейков. Но с фактами невозможно спорить: вакцинация - важный путь к контролю над инфекционными заболеваниями.

Наша ответственность состоит в том, чтобы разрабатывать и производить современные вакцины для всего населения, но этого, конечно, недостаточно. Надо информировать и образовывать общество, рассказывать, что вакцины подвергаются тщательному анализу и проверке на предмет побочных явлений, а малейшие инциденты всегда расследуются.

Вакцины - серьезнейший инструмент, они зачастую предотвращают смертельный исход и инвалидность. В ряде случаев они позволяют вырабатывать даже более качественный иммунитет, чем естественное заболевание. К тому же это более простой путь, он не несет тех последствий, которые несет болезнь. Возможность вакцинироваться от нескольких заболеваний экономит деньги, время и средства системы здравоохранения.

Например, пятивалентная вакцина избавляет от необходимости пять раз применять инъекционные препараты. Не надо бояться вакцинации. Она может защитить. Если приостановить программы вакцинации, страшные болезни вернутся. Об этом говорят нам сегодня случаи заболеваний полиомиелитом в Таджикистане и на Украине.

Правильный подход к вакцинации - широкий охват населения, чтобы коллективный иммунитет поддерживался на высоком уровне. Мы обладаем экспертизой и научными фактами, которые доказывают пользу вакцинации, и готовы делиться информацией в форме научных статей, публикаций, и иными способами с медицинскими специалистами и широкой аудиторий.

В частности, мы инициировали такие социально-образовательные кампании как "Вместе против менингита" или "Блог Маши о прививках Паши", в рамках которых запущены информационные площадки, а также ведется продвижение информационных материалов по теме как в СМИ, так и в соцсетях. В России мы также развиваем сайт www.privivka.ru - один из замечательных примеров онлайн-платформы, собравшей более 700 тысяч зарегистрированных пользователей, где можно получить научно аргументированную информацию об инфекционных заболеваниях и способах их контроля. Информационное просвещение - один из аспектов нашей деятельности, который позволяет воплощать в жизнь нашу миссию.