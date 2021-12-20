WWF России запустит новый проект по сохранению белого медведя в Арктике в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в 2022 году планирует запустить проект по сохранению белых медведей и защите от них населенных пунктов "Арктика: безопасный дом для каждого". Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики фонда, координатор проекта "Медвежий патруль" Варвара Семенова.

"Одна из задач этого проекта - собрать средства на хороший мотовездеход "Сокол". <…> Понятно, что одной бригады "Медвежьего патруля" мало. Все жители населенного пункта должны понимать, что делать при встрече с белым медведем. <…> Если в этом году нам удастся собрать средства на его реализацию, то значит, что в следующем году наша бригада получит новую технику и будет работать намного оперативнее", - сказала она.

Директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками фонда Ирина Воробьева отметила, что на данный момент организация собрала более половины средств от необходимого бюджета. "Общий бюджет нашего проекта - это 5 млн рублей. Сейчас мы находимся в активной фазе сбора средств - уже собрали порядка 60%, то есть 3 млн рублей", - рассказала она.

Воробьева пригласила всех желающих присоединиться в этом году к акции "Новогодняя благотворительность WWF", которая также поможет реализовать проект по сохранению белого медведя. "Помогать действительно легко. Для того, чтобы вы могли принять участие в новогодней благотворительности WWF России, <...> заходите на лендинг нашей акции и получайте сюрпризы, слушайте наши подкасты, организуйте панда-пати. Второй вариант - финансово поддержите наш проект, ищите кнопку "Помочь" на лендинге нашей акции", - заключила она.

По словам Семеновой, в последние годы случаи выходов белых медведей к населенным пунктам участились. Только в Ненецком автономном округе фиксировались порядка 15 таких случаев за сезон в 2021 году. Эксперт WWF России по безопасности в Арктике Владимир Мельник объяснил, что такая тенденция связана с глобальным потеплением.

WWF России более 10 лет реализует программу "Медвежий патруль", которая направлена на предотвращение конфликтов между хищником и человеком. Группы добровольцев при поддержке фонда работают в прибрежных населенных пунктах в нескольких северных регионах России. Основная задача - предупреждение местных жителей о приближении белых медведей и отгон хищников. В настоящее время при поддержке WWF России действует восемь бригад "Медвежьего патруля": по две на Чукотке и в Якутии и четыре в Ненецком автономном округе.