На утренники в учебные учреждения Калмыкии запретили приглашать деда Мороза

ЭЛИСТА, 20 декабря. /ТАСС/. Утренники в детских садах и школах Калмыкии пройдут без приглашенных деда Мороза и Снегурочки. Власти ввели дополнительные ограничения, которые разрешают проведение праздничных мероприятий в учебных учреждениях только с участием сотрудников этих организаций. Такие меры приняты на заседании регионального оперштаба, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Организация и проведение новогодних мероприятий в образовательных организациях могут осуществляться только без привлечения лиц из иных организаций и участия различных групп лиц. Запрещены совместные мероприятия для разных классов, групповых ячеек, отрядов и так далее. Необходимо обеспечить безусловное соблюдение всех санитарных требований и выполнение противоэпидемических мероприятий, в том числе наличие у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятий QR-кода о вакцинации", - говорится в сообщении.

Решением оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляет проведение театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии, что число посетителей мероприятий - не более 70% от вместимости закрытого помещения, а также у них есть QR-код о вакцинации, сертификат о перенесенном ковиде или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 декабря в республике действуют QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. метров. С 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным оперштаба на утро понедельника, в республике с начала пандемии зарегистрировано 33 807 случаев заражения (плюс 18 за сутки), выздоровели и выписаны 32 229 человек (плюс 18 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, из них 5 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 716 человек.