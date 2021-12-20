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Пандемия COVID-19

В Перу зарегистрировали первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Один из заболевших является путешественником, прибывшим из ЮАР

ГАВАНА, 20 декабря. Первые четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы в Перу. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на главу Минздрава южноамериканского государства Эрнандо Севальоса.

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Он сообщил журналистам, что "один из заболевших является путешественником, прибывшим из ЮАР, три заболевших выявлены в Перу". "Мы принимаем все необходимые меры для контроля за ситуацией, выявления контактов заболевших", - сказал министр.

В Перу, население которого составляет около 33 млн человек, выявлено 2,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерли около 202 тыс. перуанцев.

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ПеруПандемия COVID-19
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