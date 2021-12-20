Эксперт: в России количество родов от матерей с ВИЧ растет на 13-14 тыс. в год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в РФ, каждый год увеличивается на 13-14 тыс., через пять-шесть лет их количество может составить более 300 тыс., сообщил в понедельник главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин.

"Количество родов от ВИЧ-инфицированных матерей постепенно нарастало, сейчас оно находится приблизительно на одном и том же уровне и увеличивается в год примерно на 13-14 тыс. человек, то есть буквально через пять-шесть лет количество детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в России, составит более 300 тыс.", - сказал он на совещании "Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией".

По данным Воронина, в РФ зафиксировано 10 379 ВИЧ-инфицированных детей. 50% из них проживают в 10 регионах страны, в частности, в Московской области и Санкт-Петербурге.

Он отметил, что количество недоношенных детей с задержкой физического развития среди контактных с ВИЧ-инфицированными в три раза больше, чем в общей популяции.