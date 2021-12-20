Карантин по бешенству животных установили в трех поселках Самарской области

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области ввели карантин по бешенству животных в поселках Старое Резябкино и Клявлино в Клявлинском районе, а также в селе Брусяны в Ставропольском районе, следует из постановления губернатора Самарской области Дмитрий Азарова.

"Определить территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Клявлинский, сельское поселение Черный Ключ, село Старое Резябкино, улица Центральная, дом 4, эпизоотическим очагом по бешенству животных", - говорится в постановлении. Территория в радиусе 2 км от этого села признается неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных также признаны личное подсобное хозяйство в селе Клявлино на улице Спортивная, 7, и в селе Брусяны на улице Ленинская, 5. Неблагополучными пунктами также стали территории в радиусе 2 км от этих поселков.

На территории очагов не разрешается лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также охотиться на них. На территории неблагополучного пункта запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, на которых происходит перемещение и скопление восприимчивых к бешенству животных. Вывозить их также запрещено, кроме вывоза на убой на специальные предприятия или оборудованные для этого убойные пункты. Также в постановлении вводится запрет на отлов диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки.

По постановлению карантин может быть отменен через 60 дней после проведения всех карантинных мер, а также уничтожения последнего зараженного или подозреваемого в заражении животного.

Бешенство - опасная для человека и животных болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу. Заражение происходит при укусе больного животного через слюну. Профилактикой бешенства сельскохозяйственных и домашних животных является регулярная вакцинация.