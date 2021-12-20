Около 50 детских садов планируют построить в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области в следующем году планируют построить порядка 50 детских садов. об этом в понедельник в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы запланировали на следующий год строительство еще 50 садов и мини-садов в том числе. Подчеркиваю важность реализации этой программы, которая очень востребована на территории", - сказал губернатор.

Он также рассказал, что в понедельник в Подмосковье открывается 11 детских садов на 700 мест, а до конца года в эксплуатацию будут введены еще 9 детсадов на 600 мест. Новые объекты появятся в таких городских округах, как Ленинский, Люберцы и Химки.