Новогодние утренники разрешили проводить в Тульской области без участия родителей

ТУЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области в целях профилактики распространения коронавируса разрешили проводить новогодние утренники в детских садах и школах внутри групп и классов без участия родителей. При этом в обязательном порядке будет организована фото- и видеосъемка мероприятий, а также их онлайн-трансляция, если есть техническая возможность, сообщила на брифинге в понедельник министр образования региона Алевтина Шевелева.

"Утренники будут проходить без смешивания детей из различных групп и классов, то есть внутри одной группы в детском саду или внутри одного класса, и без привлечения к этим утренникам посторонних лиц, в том числе родителей и законных представителей детей", - сказала Шевелева.

По ее словам, учитывая желание родителей увидеть праздничные мероприятия, всем руководителям образовательных учреждений поручено в обязательном порядке организовать видео- и фотосъемку утренников, а при наличии технической возможности - трансляцию в режиме онлайн.

Министр отметила, что с 27 декабря во всех школах региона одновременно начнутся плановые каникулы, они продлятся по 9 января 2022 года. "То есть 24 декабря будут проведены последние уроки, 25 декабря, если школа работает по шестидневке, будут запланированы мероприятия, классные часы в дистанционном формате, и с 27 декабря наши школьники уходят на плановые зимние каникулы", - добавила Шевелева.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 декабря, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 72 711 случаев заражения коронавирусом, в том числе 233 - за последние сутки. Выздоровели 64 070 человек, 4 124 пациента умерли.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, посещение заведений общепита, музеев, выставок, кинотеатров, театров, цирков, спортивных и зрелищных мероприятий возможно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки. Разрешено проводить массовые мероприятия с числом участников более 20 человек при наличии QR - кодов вакцинированного или переболевшего, оказывать услуги общественного питания организованным группам численностью более 10 человек. Введен удаленный режим работы для 30% сотрудников, проводится обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.