Бурятия сохранит в 2022 году объем работ по программе модернизации системы здравоохранения

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Объем работ по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Бурятии в 2022 году сохранится. Об этом сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшие два года активизировать укрепление первичного звена здравоохранения.

"Мы в программу входим, у нас [предусмотрено] порядка 600 млн рублей в год на модернизацию первичного звена здравоохранения. У нас ведется капремонт десяти больниц, строим фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), в следующем году такие же объемы. Мы в программе участвуем, и достаточно успешно программа реализуется, мы не отстаем, справляемся", - сказал Цыденов.

По программе новые врачебные амбулатории и ФАП появятся практически во всех районах республики, включая северный Баунтовский эвенкийский и отдаленный, расположенный в горах Восточного Саяна, - Окинский. Поликлиники будут построены в девяти районах - Еравнинском, Заиграевсом, Кабанском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском. До 2024 года предстоит обновление более 2,6 тыс. единиц медицинской техники, речь о рентгенологическом, реанимационном оборудовании, ультразвуковых аппаратах, приборах для проведения различных анализов. Замена и дооснащение автотранспортом - всего 339 автомобилей - предусмотрена для всех центральных районных больниц республики, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.