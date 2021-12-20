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В Думу внесли законопроект об обязательном образовании для находящихся в СИЗО подростков

Действующее законодательство предусматривает лишь обязанность администрации СИЗО обеспечивать условия для самообразования таких подростков

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий обязать администрации следственных изоляторов обеспечить обучение содержащихся в них несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

"Предусматривается введение обязанности администраций мест содержания под стражей обеспечивать условия для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в пояснительной записке. Речь идет как об очном общении с педагогом, так и дистанционном образовании и электронном обучении.

Авторы отмечают, что действующее законодательство предусматривает лишь обязанность администрации СИЗО обеспечивать условия для самообразования таких подростков. "В настоящее время процесс обучения в СИЗО сведен к самообучению. В результате многие несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, отказываются обучаться. Не принимается необходимых мер к привлечению педагогов для получения несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, образования в очной форме и укомплектованию штатов преподавателей администрацией учреждения, что сказывается на качестве получаемого образования", - отмечают депутаты Мосгордумы. По их мнению, получение образования в очной форме "может стать первым шагом к исправлению несовершеннолетнего".

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