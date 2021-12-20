Комитет ГД поддержал законопроект о праве военнослужащих заключать контракт с ФСБ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект группы депутатов о предоставлении права заключить контракт с ФСБ России военнослужащим-срочникам, которые получили среднее профессиональное образование до призыва. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба думского комитета по обороне.

"Комитетом принято решение рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении законопроект", - говорится в сообщении.

Инициативой предлагается военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ. "Данное изменение позволит расширить источники пополнения кадровыми ресурсами специальной службы", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в законопроекте учитывается сложившаяся практика, "когда солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, предлагают еще в период прохождения службы заключить контракт". Такая практика существует сейчас как в ВС РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в СВР и ФСО, отметил он. По мнению депутата, распространение этой нормы на ФСБ "послужит ее кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами". Соавтором проекта выступил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.