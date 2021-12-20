Школьники Чувашии уйдут на зимние каникулы с 27 декабря

ТАСС, 20 декабря. Школьники Чувашии уйдут на каникулы 27 декабря, а не 30 декабря, как планировалась ранее, такое решение власти региона приняли в целях предотвращения распространения заболеваемости коронавирусом, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале главы Чувашской Республики.

"Зимние каникулы у школьников начнутся 27 декабря и продолжатся до 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в настоящее время в Чувашии на карантин по коронавирусу полностью закрыта одна школа и 51 класс, 88 сотрудников образовательных учреждений болеют новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, более 10, 5 тыс. школьников болеют ОРВИ.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Чувашии за весь период пандемии зарегистрировано 45 647 случаев заболевания, выздоровели 39 872, умерли 3 679. По состоянию на 15 декабря в регионе введен масочно-перчаточный режим, действует запрет на работу общепита в ночное время, а для посещения заведений общепита, культуры, спорта, торговых центров и заселения в гостиницы необходим QR-код, либо сертификат о перенесенном заболевании. Все уличные мероприятия запрещены, а заполняемость залов на мероприятиях не должна превышать 75%.