МЧС будет направлять опергруппы на сложные участки в регионах из-за похолодания

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оперативные группы МЧС РФ будут направлены в те регионы, где из-за похолодания сложится сложная обстановка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"По прогнозу, ожидается резкое понижение температур на территории Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов. При необходимости организовать развертывание пунктов обогрева и питания. На наиболее сложные участки заблаговременно направлять оперативные группы", - сказали в ведомстве.

Главкам МЧС в регионах было поручено обеспечивать бесперебойную работу объектов энергетики, ЖКХ и транспорта.

Одновременно с похолоданием прогнозируется увеличение опасности схода лавин. Властям на местах в МЧС поручили информировать население и туристов. При необходимости им рекомендовано провести принудительные спуски лавин.