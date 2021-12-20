Еще два спутника Блинкена, прервавшего азиатское турне, заразились коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Два члена экипажа самолета, на котором госсекретарь США Энтони Блинкен передвигался в ходе прерванной досрочно зарубежной поездки, заразились коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета Military Times со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ВВС США Энн Стефанек.

Блинкен должен был с 10 по 17 декабря посетить Великобританию, Индонезию, Малайзию и Таиланд, однако визит в последнюю страну не состоялся из-за положительного теста на коронавирус у одного из сопровождавших госсекретаря журналистов, о чем стало известно 15 декабря.

"Тесты у двух членов экипажа ВВС США, оказывавших поддержку в осуществлении зарубежной поездки госсекретаря, дали положительный результат на COVID-19, - цитирует издание заявление Стефанек. - Оба члена экипажа были полностью вакцинированы. Ни один из них не вступал в близкий контакт с госсекретарем или старшим персоналом [из числа сопровождавших Блинкена]".

По словам представителя ВВС, один из инфицированных переносит заболевание бессимптомно, у второго наблюдаются легкие симптомы ковида. Оба помещены на карантин.

Согласно заявлению представителя Госдепартамента, на минувшую субботу ни у кого из сопровождавших Блинкена в том турне сотрудников внешнеполитического ведомства США наличие коронавирусной инфекции не было выявлено.