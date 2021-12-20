Власти Бурятии направили на ликвидацию последствий осеннего паводка более 245 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Бурятии направили более 245 млн рублей на ликвидацию последствий осеннего паводка на реке Селенге и оказание помощи 5,4 тыс. пострадавшим местным жителям. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Осенью в Бурятии сложная паводковая ситуация, были подтоплены 186 домов, свыше 2,6 тыс. придомовых участков. На ликвидацию последствий паводков правительством республики выделено 245,3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Большая часть средств - более 135 млн рублей - выделено на проведение аварийно-восстановительных работ: восстановление дамб, дорог и мостов, откачку воды, санитарную очистку территорий. Пострадавшие, чьи дома оказались подтопленными, получили более 103,6 млн рублей. Выплаты осуществлялись в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Всего материальную помощь получили 5,4 тыс. человек.

Еще 6,5 млн рублей было направлено на приобретение и выдачу людям, оставшимся без урожая, "борщевых наборов", состоящих из 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы - из расчета на одного человека.

Паводок в Бурятии

В начале сентября этого года большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

В нынешнем сезоне уровень воды доходил почти до 250 см. Выход Селенги на пойму начинается при 230 см, вводился режим ЧС регионального уровня.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, паводок ожидается и в 2023 году. "Ожидаем, что вода будет высокая. <…> Превентивные мероприятия по временным отсыпкам будем вести и реагировать по ситуации. Ждать не будем, работу начнем с весны", - сказал глава республики журналистам в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Он напомнил, что в 2022 году начнется строительство защитных дамб на Селенге. "Уже завершено проектирование, начинаем строить", - сказал он. Возведение защитных сооружений планируется в городах Улан-Удэ и Наушки. Ранее в правительстве региона сообщали, что общая стоимость проектов - 700 млн рублей.