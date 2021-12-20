В ХМАО уволился водитель, из-за которого кондуктор выгнала ребенка с ДЦП на улицу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Водитель автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), где кондуктор выгнала ребенка с ДЦП на улицу, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута.

"Водитель не стал дожидаться решения (о результатах проверки - прим. ТАСС) и уволился по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в сургутском производственном объединении пассажирского автотранспорта (СПОПАТ) ТАСС подтвердили, что водитель уже не работает.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Сургуте из автобуса выгнали ребенка с ДЦП, после того как он спросил, почему автобус проехал его остановку. Подростку ответили, что автобус не остановился, потому что он стоял не около двери. На видеозаписи, которую сделал ребенок, видно, что кондуктор попыталась выбить из его рук телефон, попросила его выйти и пригрозила вызвать полицию. По данному факту прокуратура ХМАО, СУ СКР по Югре и администрация Сургута организовали проверки, ребенку и его родителям принесли извинения.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 10 декабря 2021 года в Сургуте в рейсовом автобусе № 11. Водитель проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций, отметили в СУ СКР по ХМАО.