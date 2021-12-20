Правозащитники обвинили Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Белоруссией

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами, которые пытались пересечь польско-белорусскую границу. По данным правозащитников, польские военные неправомерно выдворяли беженцев на территорию Белоруссии, применяя против них перцовые баллончики и дубинки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Amnesty International.

"Польша очевидным образом нарушает международное право и стандарты, в том числе запрет на применение пыток или других видов жестокого обращения", - заявили правозащитники. В Amnesty International утверждают, что все мигранты, с которыми они говорили, кроме одного человека, якобы "были выдворены обратно в Белоруссию без соблюдения надлежащей правовой процедуры". Представители организации обвиняют польские власти в том, что те в ходе массовых выдворений пресекали все попытки беженцев подать заявление о предоставлении убежища в Евросоюзе "при полном игнорировании обязательств страны в соответствии с международным правом и законодательством ЕС".

Кроме того, правозащитники рассказали о якобы имевших место случаях неправомерного применения силы польскими военнослужащими в отношении мигрантов. По словам гражданина Сирии, его вместе с женой и двумя детьми поместили в кузов военного грузовика и выдворили в буферную зону, а один из солдат распылил на них перцовый спрей, когда услышал, как они разговаривали.

Представитель народа езидов из Ирака рассказал представителю организации, что его и других задержанных польские военные доставили к неназванной реке "шириной 10-15 м, но глубокой и с быстрым течением" на границе с Белоруссией. "Нас высадили из машин и загнали в воду. Всех, кто не шёл в воду, избивали дубинками. У них тоже были собаки. Женщин и детей, а также некоторых мужчин, увезли в другое место. Я видел, как одного человека утащило течением. Если ты не умеешь плавать, то ты утонешь", - сказал он.

Ситуация на границе

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. В понедельник член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Игорь Гедич сообщил, что в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе продолжают находиться около 600 беженцев.

Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.