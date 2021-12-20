Еще 135 новых автомобилей поступили на станцию скорой помощи в Подмосковье

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московская областная станция скорой медицинской помощи получила еще 135 новых автомобилей, в том числе 35 реанимобилей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступили 135 новых автомобилей, включая 35 реанимобилей", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что машины укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Новые автомобили поступили в Подольск, Одинцово, Коломну, Ногинск, Электросталь и другие города.

"На сотрудников скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. И наша задача - сделать так, чтобы даже при таких условиях медицинская помощь была максимально качественной и доступной для пациентов. Поэтому в прошлом году мы поставили 140 автомобилей для скорой, в этом - еще 341, включая реанимобили. Все они уже вышли на линии и применяются в работе", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.